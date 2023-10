В Китае прошла встреча по расширению поставок китайской автотехники в Туркменистан

В рамках рабочего визита туркменской делегации в Китайскую Народную Республику прошли переговоры по возможности поставок китайской техники в Туркменистан. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

В переговорах приняли участие Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и руководители ведущих китайских автомобильных компаний Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export co., LTD и Yutong Bus Co., Ltd. Стороны обсудили расширение сотрудничества и увеличение поставок продукции китайских автомобильных компаний в Туркменистан.

Отмечается, что туркменская делегация находится в КНР с визитом для участия в Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь», который пройдет 17-18 октября.