ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ТУРКМЕНО-КИТАЙСКОГО ПАРТНЁРСТВА

16 октября 2023 года в Пекине прошли переговоры между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И.

Во время встречи дипломаты констатировали динамичное развитие партнёрства по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия. При этом Р.Мередов подчеркнул, что главным фактором эффективного и всеобъемлющего стратегического туркмено-китайского партнёрства служат регулярные переговоры и встречи на высшем уровне, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных структур.

В этом контексте отмечено, что участие Туркменистана в работе Третьего форума высокого уровня «Один пояс, один путь» придаст импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.