Четыре медали завоевали туркменские самбисты на молодежном первенстве мира в Бишкеке

На прошедшем в столице Кыргызстана молодежном чемпионате мира по самбо туркменская сборная завоевала 4 бронзовые медали, пишет Orient.

В число призеров вошли: Бабамурад Байрамов, занявший третье место в весовой категории до 58 кг в спортивном самбо. Также бронзу в этом же весе, но в боевом самбо, получил Керим Керимов. Еще два «бронзовых» успеха туркменской команды — заслуга Дортгулы Гочкулыева (до 88 кг) и Азима Маммедова (до 98 кг).

На турнире, который проходил параллельно в 37 весовых категориях по спортивному и боевому самбо, приняли участие сборные из более 30 стран.