Туркменистан примет участие в международном транспортном форуме в Астрахани

25-26 октября в Астрахани пройдет международный форум «МТК «Север – Юг» – новая концепция», сообщает Министерство внешних связей Астраханской области РФ.

Представители более 150 компаний, в том числе из Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, а также Беларуси, Узбекистана, Индии, Пакистана, ОАЭ и других стран обсудят перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, и в первую очередь – практические вопросы, связанные с реализацией проекта МТК «Север – Юг», отмечает источник.

25 октября состоятся четыре сессии, на которых эксперты обсудят новые рынки, предложения организаций по обеспечению товарооборота и транзита, а также новую концепцию транспортного коридора «Север-Юг». Компании подпишут инвестиционные соглашения.

26 октября участники познакомятся с региональными предприятиями, посетят порты Астрахани и ОЭЗ «Лотос».

Мероприятие пройдёт при содействии правительства Астраханской области, «РусИранЭкспо», Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг».