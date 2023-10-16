ТУРКМЕНИСТАН И ТЕЛЕКАНАЛ «EURONEWS» НАЦЕЛЕНЫ НА РАСШИРЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

16 октября 2023 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись переговоры с делегацией европейского информационного телеканала «Euronews», находящейся в Туркменистане с рабочим визитом.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел М.Бяшимова и вице-президент телеканала по продажам и партнерству Сильвиан Жан Ив Роже отметили плодотворное сотрудничество, сложившееся на протяжении последнего десятилетия, в рамках которого был реализован ряд успешных проектов по освещению значимых мероприятий в Туркменистане.

Также были обозначены планы, нацеленные на долгосрочное партнерство в международном информационном пространстве. При этом представители европейского телеканала выразили готовность к интенсификации совместной деятельности и выработке новых форм взаимодействия.

В этой связи состоялся обмен мнениями по пунктам реализации Соглашения о партнёрстве между Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Euronews», который был подписан сторонами по итогам встречи.