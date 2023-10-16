Киберспортсмены из Туркменистана могут принять участие в чемпионате Центральной Азии по CS2

Киберспортивная организация Frag объявила о проведении третьего сезона клубного турнира, который стартует со стран Центральной Азии, говорится в сообщении организаторов.

В соревнованиях по игре Counter-Strike 2 (CS2) примут участие лучшие компьютерные клубы Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Две победившие команды (занявшие 1-2 места) будут представлять свои клубы и страны 2-3 декабря в Алматы, Казахстан. Там они разыграют денежный приз в размере 12 000 долларов.

Регистрация команд начнется 16 октября и завершится 28 октября в 17:00 по ашхабадскому времени. Сам турнир стартует 30 ноября.