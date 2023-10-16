За прошлую неделю на ГТСБ Туркменистана заключено сделок на сумму более $12 млн.

За прошедшую неделю в ходе торгов Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана заключено 65 сделок на общую сумму свыше 12 миллионов долларов США. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Предприниматели из ОАЭ, Турецкой Республики, Афганистана и других стан заключили контракты на поставку авиационного керосина, полипропилена и сжиженного газа, произведенных Государственным концерном «Туркменнебит». Бизнесмены из Турции и Афганистана приобрели портландцемент.

Хлопчатобумажная пряжа, комплекты постельного белья и махровые изделия стали объектами сделок с бизнесменами из ОАЭ и Кыргызстана.

На сумму более 137 миллионов манатов туркменские предприниматели приобрели арматуру, полипропилен и нефтяной дорожный битум производства ГК «Туркменнебит».