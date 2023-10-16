Гости Международного кинофестиваля посетили Ашхабад и Аркадаг

В рамках программы пребывания в Туркменистане гости кинофестиваля «Рассвет Аркадага» 14 октября посетили достопримечательности городов Ашхабад и Аркадаг. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В Ашхабаде участники кинофестиваля посетили Туркменский государственный институт культуры, студенты которого приняли участие в мастер-классах от зарубежных актеров. В городе Аркадаг перед началом церемонии открытия фестиваля для гостей была организована экскурсия в Международную академию коневодства имени Аба Аннаева.

Кроме того, в Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг было организовано выступление конно-спортивной группы «Галкыныш». В качестве памятного подарка турецкому актеру Бураку Озчивиту преподнесли туркменский национальный костюм, дон и тельпек.