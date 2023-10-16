Глава Татарстана посвятил стихотворение туркменскому алабаю

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное туркменскому алабаю Акдусу.

В пятистишие на татарском языке содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.

«АкДус!

Безнең дус!

Тугры дус!

Горур дус!

Бик зур үс!»

Туркменского алабая главе Татарстана подарил Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае 2021 года, когда Рустам Минниханов был в Ашхабаде с рабочим визитом.