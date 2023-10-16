Глава Татарстана посвятил стихотворение туркменскому алабаю
Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное туркменскому алабаю Акдусу.
В пятистишие на татарском языке содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.
«АкДус!
Безнең дус!
Тугры дус!
Горур дус!
Бик зур үс!»
Туркменского алабая главе Татарстана подарил Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае 2021 года, когда Рустам Минниханов был в Ашхабаде с рабочим визитом.