Молодые туркменские ученые представили инновационные проекты на конференции

В Центре технологий Академии наук Туркменистана прошла сессия международной научной конференции под названием «Pоль молодых ученых в развитии науки». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Представленные на конференции научно-исследовательские проекты направлены на решение экологических проблем и дальнейшее развитие в Туркменистане энергетики, информационно-коммуникационных систем, здравоохранения, цифровых технологий.

Развитие «зеленой» энергетики рассмотрели в своих работах Аганияз Джумаев и Бегенч Реимов.

Какагельды Сарыев посвятил свой проект применению цифровой системы при подключении источников возобновляемой энергии к электрической сети.

Интерес зарубежных гостей вызвали проекты Халмырата Орунбаева «Методы и особенности синтеза углеродных нанотрубок» и Насибы Чарыкулыевой «Получение и применение наноматериалов для сбережения оросительных вод и биозащиты растений».