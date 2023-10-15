В Дашогузском велаяте Туркменистана строится новый жилой массив

Жилой массив из семиэтажных многоквартирных жилых домов возводится в настоящее время в Дашогузе специалистами индивидуального предприятия «Аtalyk gurluşyk». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На текущий момент осуществляется возведение стен двух домов и закладка фундаментов под строительство еще трех домов. Жилой комплекс занимает участок площадью более семи гектаров.

При строительстве нового жилого массива соблюдаются требования по рациональному землепользованию, охране природы и обеспечению дорожно-транспортной инфраструктуры. По завершению строительства будет благоустроена и освещена прилегающая территория.

Современное градостроительство в Туркменистане отличается системностью и комплексностью, что способствует рациональному использованию пустующих земельных участков.