В Ашхабаде прошла встреча представителей туркменского телевидения и TRT

В Ашхабаде в отеле «Йылдыз» состоялись переговоры заместителя председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии А. Какаева с Директором департамента внешних связей TRT Мустафой Сарыташ, представляющим Телерадиокомпанию Турции TRT. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе двусторонних встреч обсуждалось сотрудничество, касающееся запланированных в будущем году совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Также были рассмотрены аспекты сотрудничества в связи с объявлением туркменского города Аннау культурной столицей Тюркского мира на 2024 год по решению заседания постоянного совета ТЮРКСОЙ.