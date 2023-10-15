В Астане отметили День независимости Туркменистана

11 октября в городе Астана Посольством Туркменистана в Казахстане организовано проведение праздничных мероприятий в честь Дня независимости Туркменистана. Об этом сообщается в социальных сетях Посольства Туркменистана в Казахстане.

В рамках праздничных мероприятий состоялись видеопрезентация, выставка ковровых изделий, концерт с исполнением национального танца «Куштдепди». Участники мероприятия могли ознакомится с туркменской национальной кухней.

Гостями праздника стали представители дипмиссий, аккредитованных в Казахстане, члены международных организаций и министерств Республики, а также общественные деятели и представили СМИ.

В своем выступлении Посол Туркменистана в Казахстане рассказал о достижениях и успехах страны за годы независимости. Была особо отмечена важная роль традиционно дружественных туркмено-казахских отношений, которые в текущем году вышли на качественно-новый уровень.