Участникам Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага», проводимого при участии государств Центральной Азии

международного кинофестиваля!

Дорогие гости!

От всей души поздравляю вас с открытием Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага», проводимого в городе Аркадаг с участием государств Центральной Азии! Твёрдо уверен, что этот форум приумножит творческий потенциал его участников.

В настоящее время Туркменистан ещё более расширяет горизонты дружественных отношений с государствами планеты в соответствии с чёткими целями политики нейтралитета. В нашей стране проводятся масштабные мероприятия, направленные на укрепление глобального мира и братства, сближение с народами государств мира, особенно с соседними, и способствующие налаживанию эффективного диалога в сфере культуры.

Построенный благодаря мудрости и дальновидности Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага город Аркадаг – это великий город прогресса, процветания и дружбы, что подчёркивает и проводимый здесь Международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага» с участием государств Центральной Азии.

Возведённые в соответствии с концепцией «Умный город» здания города Аркадаг, получившие высокие награды от стран мира и престижных международных организаций, оснащены передовыми технологиями и инновациями, здесь внедрены достижения цифровой системы. В городе Аркадаг созданы все условия для проведения на высоком уровне международных фестивалей, концертов и форумов.

Уважаемые участники

международного кинофестиваля!

Дорогие друзья!

Благословенная туркменская земля, издревле развивавшая культуру, искусство и науку, является краем таких известных сельджукских султанов, как Чагры бек, Тогрул бек, Алп Арслан, Малик шах, Султан Санджар. Наше национальное искусство и ценности, унаследованные от славных предков, сегодня обогащаются и развиваются. Внесение имени Огуз хана в название Объединения «Türkmenfilm» олицетворяет наше огромное уважение к мужественным предкам и к нашей славной истории. Нас особенно радует, что фильмы, созданные Объединением «Türkmenfilm» имени Огуз хана, пользуются успехом на международных кинофестивалях.

В настоящее время мы придаём большое значение развитию индустрии кинематографа в нашей стране, показам отечественных фильмов, проведению кинофестивалей, международных выставок, а также участию туркменских специалистов в кинофестивалях за рубежом.

Основной целью Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага», проводимого в городе Аркадаг с участием государств Центральной Азии, является совершенствование и развитие международного сотрудничества в сфере киноискусства, а также представление города Аркадаг мировому сообществу.

Особой гордостью этого международного форума является участие в нём известных мастеров киноискусства, киноактёров и киноведов из государств Центральной Азии, а также из Российской Федерации, Республики Азербайджан, Турецкой Республики и Французской Республики.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Кино – это мост мира и дружбы. Современные достижения в области киноискусства призывают все народы к миру, содействуют сближению и солидарности. Сила искусства становится чудом, объединяющим сердца.

Уверен, что мероприятия, которые пройдут в рамках Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» с участием государств Центральной Азии, будут способствовать ещё большему укреплению наших культурных связей и станут масштабным событием в истории наших дружественных отношений.

Уважаемые участники

международного кинофестиваля!

Ещё раз искренне поздравляю вас с открытием Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» с участием государств Центральной Азии!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.