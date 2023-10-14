Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Вчера Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В Международном аэропорту столицы главу Туркменистана провожали официальные лица.

В состоявшейся в воздушной гавани беседе Президента Сердара Бердымухамедова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в нашей стране Азизбеком Мадмаровым подчёркивался неизменно дружественный характер межгосударственного диалога, которому ныне придана новая динамика. Как отмечалось, плодотворные туркмено-кыргызские отношения, отвечающие интересам благополучия двух братских народов, поступательно развиваются по всему своему спектру. Вместе с тем наши страны конструктивно взаимодействуют на региональных и международных площадках.

В этом контексте была выражена уверенность, что нынешний визит и участие Президента Сердара Бердымухамедова в Саммите СНГ будут способствовать укреплению традиционного межгосударственного партнёрства, а также станут конкретным вкладом в дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Содружества.

В данной связи следует отметить, что, являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, нейтральный Туркменистан демонстрирует приверженность открытому и равноправному диалогу в рамках СНГ, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса Отчизны, инициированного Героем-Аркадагом и ныне успешно реализуемого под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Ключевым вектором этой стратегии выступает широкое плодотворное сотрудничество – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

Занимая активную позицию в вопросах взаимодействия на пространстве Содружества, наша страна выдвигает актуальные инициативы по наращиванию эффективного торгово-экономического партнёрства и традиционных культурно-гуманитарных контактов. Выстраивая отношения с государствами-членами СНГ и в целом сотрудничество в формате Содружества на прочном фундаменте дружбы и добрососедства, исторически сложившихся связей, Туркменистан регулярно участвует в различных мероприятиях под эгидой СНГ. Наряду с этим наша страна неоднократно становилась местом проведения мероприятий, важных встреч и форумов Содружества, в том числе заседаний Советов глав государств и глав правительств СНГ.

Напомним также, что по итогам состоявшегося в Ашхабаде в 2019 году Саммита СНГ, который Туркменистан проводил в качестве Председателя в Содружестве Независимых Государств, принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Как известно, этот важный документ был разработан по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Повестка дня нынешнего Саммита охватывает широкий спектр вопросов взаимодействия на пространстве Содружества, касающихся определения приоритетных направлений партнёрства с учётом современных реалий и долгосрочных перспектив.

В преддверии встречи на высшем уровне, 12 октября, делегация Туркменистана приняла участие в состоявшемся в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Совершив перелёт до столицы Кыргызстана, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту «Манас», где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран СНГ, флаг Содружества и выстроен Почётный караул.

В воздушной гавани Президента Сердара Бердымухамедова встретили Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, другие официальные лица. По сложившейся доброй традиции гостеприимства высокому гостю было предложено национальное кыргызское угощение – пишме и мёд и преподнесены цветы. Из аэропорта глава Туркменистана проследовал в государственную резиденцию «Ала-Арча».

Здесь состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с Президентом Садыром Жапаровым. Перед её началом главы Туркменистана и Кыргызской Республики сфотографировались на фоне Государственных флагов двух стран.

Сердечно приветствуя высокого гостя и подчеркнув, что искренне рад принимать его в Бишкеке, Президент Садыр Жапаров, пользуясь представившейся возможностью, поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с присвоением высокого звания Героя Туркменистана.

Глава Кыргызстана также передал сердечные приветствия и наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, отметив, что с большой теплотой вспоминает свои встречи с Героем-Аркадагом.

Кыргызский лидер выразил уверенность, что этот визит главы Туркменистана в Бишкек послужит дальнейшему укреплению межгосударственных отношений, опирающихся на давние узы дружбы, братства и историко-культурную общность наших народов.

Поблагодарив Президента Садыра Жапарова за приглашение принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и оказанное гостеприимство, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Кыргызской Республике как стране, председательствующей на Саммите, его успешного проведения и достижения всех целей и задач этой важной встречи.

Отметив высокий организационный уровень Саммита и подтвердив готовность нашей страны к дальнейшей совместной работе в формате Содружества, глава Туркменистана также передал кыргызскому лидеру тёплые слова приветствия от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи, с удовлетворением констатировав поступательную динамику межгосударственного диалога, чему всецело способствуют регулярные взаимные визиты и переговоры на высшем и правительственном уровне, главы Туркменистана и Кыргызстана обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, развивающегося по восходящей линии по всему своему спектру. При этом отмечалась необходимость оптимального задействования всех возможных механизмов для реализации имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере, увеличения объёмов взаимного товарооборота, демонстрирующего позитивные показатели роста.

В числе приоритетных направлений партнёрства были обозначены такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и др. В данном контексте отмечалась значимая роль деятельности Межправительственной туркмено-кыргызской комиссии.

В ходе беседы Президент Садыр Жапаров поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за поддержку двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики, подчеркнув, что достигнутые в этой сфере договорённости успешно претворяются в жизнь.

В аспекте возможностей активизации продуктивного партнёрства в секторе транспорта отмечалась роль Международного морского порта Туркменбаши как важного транспортно-транзитного и логистического узла континентального значения.

Наряду с этим подчёркивалась значимость укрепления гуманитарных связей – в областях науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Был также отмечен эффективный характер взаимодействия Туркменистана и Кыргызстана в многостороннем формате, по линии международных структур, где стороны поддерживают конструктивные инициативы друг друга. В этой связи предметом заинтересованного обсуждения стала повестка дня нынешнего Саммита СНГ.

В завершение встречи Президенты Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров, выразив уверенность, что туркмено-кыргызские отношения будут и впредь динамично развиваться, обретая новое конкретное наполнение, пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам обеих стран – благополучия и процветания.

В этот же день глава Туркменистана принял участие в Саммите СНГ.

Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Конгресс-холл государственной резиденции «Ала-Арча», который стал местом проведения очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Здесь высокого гостя тепло встретил Президент Садыр Жапаров. Главы Туркменистана и Кыргызстана сфотографировались на память на фоне официального баннера Саммита.

В заседании, прошедшем под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

После традиционной церемонии совместного фотографирования на фоне официального баннера Саммита СНГ состоялась встреча на высшем уровне.

Тепло приветствуя высоких гостей на кыргызской земле, Президент Садыр Жапаров поблагодарил всех за участие в Саммите, подчеркнув значение вопросов, вынесенных на повестку дня нынешней встречи в верхах, в контексте дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Содружества, эффективной реализации имеющегося солидного потенциала в различных сферах, углубления интеграционных экономических и гуманитарных связей, что отвечает целям общего благополучия.

Далее слово было предоставлено главам дружественных государств.

В начале своего выступления, обращаясь к участникам Саммита, Президент Сердар Бердымухамедов высказал признательность Президенту Садыру Жапарову за организацию нынешнего заседания, радушие, гостеприимство и прекрасные условия для конструктивной работы.

Отметив, что сегодняшняя встреча является продолжением системного и многопланового диалога в рамках СНГ по приоритетным вопросам глобальной и региональной повесткам дня, глава Туркменистана выразил уверенность, что взаимодействие государств в формате Содружества является важным фактором обеспечения условий для успешного продвижения сотрудничества по актуальной тематике.

Как известно, наша страна, являясь ассоциированным членом СНГ, участвует в его деятельности в соответствии со своим нейтральным статусом, признанным Организацией Объединённых Наций. Наши предложения, выдвигаемые в рамках Содружества, полностью отвечают инициативам Туркменистана, заявленным в стенах Сообщества Наций, сказал Президент Сердар Бердымухамедов. Это в первую очередь относится к вопросам обеспечения мира и безопасности.

Как подчеркнул далее глава Туркменского государства, международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики. В данном контексте сегодня Туркменистан, принимая во внимание реалии и тенденции мирового развития, предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Эта инициатива была озвучена в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Конкретизируя три важных направления данной Стратегии, первым из них Президент Сердар Бердымухамедов обозначил принципы превентивной дипломатии как инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренения причин, их порождающих.

Вторая ключевая составляющая Стратегии – использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории, которая служит важнейшим фактором мирного урегулирования споров и противоречий посредством использования всего арсенала дипломатических средств и методов. В этом отношении был отмечен уникальный международно-правовой статус Туркменистана как нейтрального государства, наработанный им позитивный опыт миротворческого посредничества и приверженность неконфронтационному решению межгосударственных вопросов.

В-третьих, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, видится важным учесть в Стратегии значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира. В данном плане была подчёркнута роль инициированных Туркменистаном решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – Годом диалога как гарантии мира. Время подтвердило актуальность этих резолюций и для нынешнего момента.

– Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе в рамках Содружества, а также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития в целом, – отметил глава Туркменистана.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на деятельности по дальнейшему укреплению многостороннего партнёрства в рамках Группы друзей нейтралитета, созданной по инициативе туркменской стороны в стенах ООН. Туркменистан предложил проведение в Ашхабаде в декабре нынешнего года очередной встречи высокого уровня Группы с последующей организацией в 2024 году международной конференции и надеется на активное взаимодействие государств-участников СНГ в рамках вышеназванной инициативы.

Выразив уверенность, что интересы наших стран совпадут при обсуждении возможности учреждения Института нейтралитета и безопасности, призванного стать эффективной площадкой для аналитических исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность предоставить для этого всю необходимую инфраструктуру и условия в Ашхабаде.

Актуальными для формата сотрудничества в рамках Содружества являются предложения Туркменистана о создании под эгидой ООН Совещания/Диалога по безопасности в Центральной Азии. В качестве цели Совещания видится выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона. Туркменская сторона приглашает страны Содружества принять участие в работе первого заседания Совещания в Ашхабаде в следующем году.

Глава Туркменистана также высказался о необходимости консолидации дальнейших усилий по противодействию таким серьёзным вызовам современного мира, как террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, проникновение на пространство СНГ радикальных и экстремистских элементов, по вопросам, связанным с киберугрозами и иными вызовами.

– Выдвигая предложения по поиску путей решения актуальных вопросов, мы исходим из понимания того, что наши инициативы направлены на сохранение прочного и долгосрочного мира и безопасности в рамках Содружества, а также служат значимым вкладом в продвижение дипломатии мира и согласия на всей планете, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Обозначив приоритетным направлением партнёрства активизацию взаимодействия в экономике, глава Туркменистана отметил, что, как известно, в 2019 году в Ашхабаде на Саммите СНГ была подписана разработанная по инициативе нашей страны Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества. Этот документ лёг в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, предусматривающей тесное взаимодействие в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций и в других приоритетных отраслях.

В продолжение темы Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. В этой связи придаётся большое значение увеличению логистических возможностей с транспортными сообщениями Каспийско-Черноморского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, а также со странами Залива и Ближнего Востока.

Подчеркнув, что важным и объединительным фактором партнёрства в формате СНГ по-прежнему остаётся тесное гуманитарное взаимодействие между народами наших стран, глава Туркменистана констатировал наличие накопленного солидного опыта в области науки и образования, туризма и спорта. Важным аспектом также является сотрудничество в области культурных обменов.

В данном контексте, отметив, что наша страна поддерживает инициативу об объявлении в 2024 году культурной столицей СНГ древнего города Самарканд, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что проведение мероприятий в рамках этого почётного статуса придаст новый импульс взаимообогащению культур народов СНГ, послужит упрочению традиционных уз дружбы и добрососедства.

В завершение своего выступления глава Туркменистана подтвердил твёрдую приверженность нашей страны дальнейшему взаимодействию в рамках СНГ, выразив убеждение в больших перспективах межгосударственного сотрудничества.

Адресовав признательность Президенту Кыргызской Республики за эффективное председательство в Содружестве Независимых Государств в 2023 году, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал успехов Российской Федерации, которая будет председательствовать в СНГ в следующем году, и Президенту Владимиру Путину, а также поблагодарил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева за успешную координацию совместной работы, большой вклад в плодотворное проведение нынешнего заседания.

В рамках состоявшегося в ходе Саммита обмена мнениями были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, конкретизированы приоритетные задачи и планы на предстоящий период, обсуждены актуальные аспекты региональной и международной проблематики, а также рассмотрен ряд организационных и других соответствующих вопросов.

Генеральный секретарь СНГ С.Лебедев озвучил принятые на заседании решения о переходе председательства в Содружестве Независимых Государств в

2024 году к Российской Федерации и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ 8 октября следующего года в городе Москва.

По итогам Саммита был принят ряд документов.

По завершении заседания Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт «Манас», откуда отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, президентский авиалайнер приземлился в столичном Международном аэропорту, где главу Туркменистана встретили официальные лица.

Здесь же Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в нашей стране Азизбек Мадмаров тепло поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с успешным визитом, отметив активную и инициативную позицию Туркменистана в развитии плодотворного диалога на пространстве Содружества Независимых Государств. Была выражена уверенность, что состоявшиеся в Бишкеке встречи на высшем уровне придадут новый действенный импульс туркмено-кыргызскому сотрудничеству, а также многолетнему межгосударственному партнёрству в формате СНГ, что отвечает интересам общего благополучия, процветания и прогресса.