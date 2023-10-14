Гости Международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» прибывают в Ашхабад

14 и 15 октября новый город Аркадаг примет первый в своей истории Международный кинофестиваль «Arkadagyň säheri» («Рассвет Аркадага»). Для участия в большом событии в столицу Туркменистана начали прибывать зарубежные гости и известные деятели киноискусства.

Одним из первых приехал в Ашхабад французский актёр театра и кино Эдуар Монтут. Кинолюбители знают его по ролям в фильмах «Taxi», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» и другим работам в кино.

По словам артиста, он посещает Туркменистан впервые. Для него большая честь присутствовать на первом Международном кинофестивале города Аркадаг. В рамках своего приезда актёр планирует познакомиться с культурой и обычаями нашей страны.

Также ожидается приезд коллег Эдуара – исполнителя главной роли в фильме «Taxi» французского актёра Сами Насери и популярного турецкого актёра Бурака Озчивита, известного по ролям в телесериалах «Великолепный век», «Королёк – птичка певчая», «Чёрная любовь».

Торжественное открытие Международного кинофестиваля «Arkadagyň säheri» начнётся традиционно с прохода по красной дорожке артистов кино и театра. Программа кинофестиваля обещает быть насыщенной. В ходе кинофорума состоится ряд премьерных показов, будут проведены творческие встречи и презентации.

В числе запланированных мероприятий – гала-программа короткометражных фильмов, подготовленных Представительством TRT в Туркменистане.