Туркменские студенты стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

Студенты из Туркменистана стали обладателями дипломов II степени на 3-й Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая прошла в российском городе Сочи, сообщает сайт Международного университета гуманитарных наук и развития.

По итогам конкурса студент четвертого курса Международного университета гуманитарных наук и развития Бегли Бердымурадов и студент пятого курса Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Мейлис Ходжамырадов стали обладателями дипломов II степени.

Студент Туркменского государственного института экономики и управления Дайанч Хыдыров был награжден дипломом II степени в направлении «Международные отношения».

В этом году в международном конкурсе приняли участие школьники и студенты из 19 стран мира. Помимо Туркменистана на олимпиаде были представлены команды из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Армении, Бразилии, Индии, Китайской Народной Республики, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Исламской Республики Иран, Кубы, Намибии и Пакистана.

Международная олимпиада по финансовой безопасности − это соревнование для школьников и студентов, которое проводится с целью повышения их информационной, финансовой и правовой грамотности, содействия их профессиональной ориентации, развития научных знаний в области финансовой безопасности.

Олимпиада состоит из двух этапов: предварительного и финального. На предварительном этапе участники решают тестовые задания по профилю «Финансовая безопасность», которые основаны на программе общеобразовательных или высших учебных заведений. На финальном этапе участники решают практические задачи по темам, связанным с финансовым мониторингом, кибербезопасностью и другими актуальными вопросами.