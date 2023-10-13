Президент Туркменистана подтвердил инициативу разработки Стратегии глобальной безопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил инициативу разработки Стратегии глобальной безопасности, озвученную на 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре этого года. Об этом глава государства сказал на саммите глав государств СНГ в Бишкеке, сообщает ТДХ.

Как отметил глава государства, международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики.

«В этом контексте, сегодня Туркменистан, принимая во внимание реалии и тенденции мирового развития, предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Эта инициатива была озвучена нами в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи», — отметил Президент Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что Стратегия глобальной безопасности должна включить в себя три важных направления.

Первое — это принципы превентивной дипломатии как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренение причин их порождающих.

Вторая ключевая составляющая Стратегии — использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории.

В-третьих, в Стратегии глобальной безопасности необходимо учесть значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира.

«Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе, в рамках Содружества, также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития, в целом», — подчеркнул глава Туркменистана.