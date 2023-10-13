Президент Туркменистана встретился с Президентом Кыргызстана в Бишкеке
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Бишкек встретился c Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пятницу официальные туркменские СМИ.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туркменско-кыргызского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Согласно сообщению, одним из ключевых пунктов обсуждения стало углубление сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
Кроме того, лидеры Туркменистана и Кыргызстана обсудили вопросы мировой и региональной политики, которые представляют собой общий интерес.