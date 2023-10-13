Президент Туркменистана встретился с Президентом Кыргызстана в Бишкеке

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Бишкек встретился c Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пятницу официальные туркменские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туркменско-кыргызского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Согласно сообщению, одним из ключевых пунктов обсуждения стало углубление сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Кроме того, лидеры Туркменистана и Кыргызстана обсудили вопросы мировой и региональной политики, которые представляют собой общий интерес.