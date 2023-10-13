Президенты Туркменистана и Кыргызстана обсудили перспективы увеличения товарооборота

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обозначил необходимость поддерживать увеличение объема взаимного товарооборота с Кыргызстаном и находить новые возможности для его дальнейшего роста.

Об этом глава туркменского государства сказал во время встречи с главой Кыргызстана Садыром Жапаровом в Бишкеке, куда прибыл с рабочим визитом для участия в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ, сообщает официальный аккаунт Администрации Президента Кыргызской Республики в социальной сети.

Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что принятые в ходе заседания Совета глав государств-участников СНГ решения будут способствовать углублению и расширению сотрудничества между странами Содружества.

Подчеркивая важность двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном, Сердар Бердымухамедов выразил готовность к дальнейшему развитию отношений с братским государством во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, в том числе в торгово-экономической сфере.

Главы Туркменистана и Кыргызстана договорились и далее наращивать, и укреплять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Администрации Президента КР.