Начался рабочий визит Президента Туркменистана в Кыргызстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

Совершив перелёт до столицы Кыргызстана города Бишкека, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту «Манас», где главу государства встретили официальные лица.

Туркменистан, являясь ассоциированным членом СНГ, демонстрирует приверженность открытому и равноправному диалогу в рамках Содружества, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса страны. Ключевым вектором этой стратегии выступает широкое плодотворное сотрудничество – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.