Глава МИД Туркменистана обсудил сотрудничество с коллегами по СНГ

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ (СМИД СНГ), которое прошло 12 октября в городе Бишкек, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили текущие события на международной арене, а также состояние и перспективы сотрудничества в трех ключевых областях: политике, экономике и культуре. Особое внимание стороны уделили подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества, безопасности, борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью.

В ходе заседания были одобрены следующие документы для последующего внесения на подписание главам государств:

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

Соглашение об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности;

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы.

Помимо этого главы МИД стран СНГ согласовали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.