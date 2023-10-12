В столице Кыргызстана начал работу Шестой экспертный форум региона

В Бишкеке 12 октября этого года начал работу Шестой Центрально-азиатский экспертный форум «Центральная Азия: особенности взаимодействия».

Организаторами очередного совещания ведущих аналитиков и экспертов региона при содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии выступил Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики.

Всего на конференцию приглашено более 60 специалистов, представляющих регион ЦА.

Среди гостей: руководители и эксперты институтов стратегических исследований региона, представители правительств, министерств и ведомств своих стран, главы дипмиссий и международных организаций, представители средств массовой информации.

Общее пленарное заседание и тематические сессии будут проходить в современном отеле Hyatt Regency Bishkek.

На сессиях будут представлены доклады и презентации руководителей и экспертов институтов стратегических исследований, а также независимых экспертных организаций.

Каждая сессия будет завершаться панельной дискуссией, ответами на вопросы от участников.

На первой сессии, озаглавленной «На пути к углублению сотрудничества между странами Центральной Азии, росту уровня доверия и устойчивому развитию» Туркменистан будет представлять руководитель Научного центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев.

В ходе сессии эксперты обменяются мнениями по дискуссионным вопросам выстраивания эффективного сотрудничества между странами региона.

Также на форуме с презентацией своего доклада, освещающего вопросы регионального сотрудничества, выступит научный сотрудник ИМО МИД Туркменистана Довлетмурад Маммедов.

Перед отъездом в Бишкек руководитель Научного центра стратегических исследований МИД Туркменистана Шири Шириев рассказал о том, что сотрудниками центра, несмотря на непродолжительный срок своего существования, уже накоплен немалый опыт работы на подобных форумах.

В этом плане стоит отметить и то, что в минувшем году Институт международных отношений МИД Туркменистана принимал предыдущий Пятый форум экспертов региона, и с успехом провёл его.