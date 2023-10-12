В МИД ТУРКМЕНИСТАНА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ВЕНЫ

12 октября 2023 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с находящейся в Ашхабаде с визитом делегацией мэрии города Вена во главе с представителем мэра Вены, членом Венского городского совета и Венского провинциального парламента Омаром Аль-Рави, а также главой Австрийско-Туркменского общества Недой Бергер.

В ходе беседы туркменский дипломат поздравила гостей с успешным проведением 11 октября в городе Аркадаге пятого Венского бала. Также было отмечено, что сегодня состоится концерт Туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш».

Собеседники констатировали плодотворное партнёрство между Туркменистаном и Австрией. Выражено мнение об активизации межпарламентского сотрудничества.

Стороны подчеркнули эффективное взаимодействие в вопросах торгово-экономического сотрудничества, отмечено успешное сотрудничество деловых кругов двух стран.

Отдельное внимание уделено вопросам дальнейшего расширения связей в области культуры, чему способствуют совместные мероприятия, такие как проведение в Ашхабаде Венского бала, а также выступлений симфонического оркестра «Галкыныш». Ещё одним значимым мероприятием в культурном диалоге двух стран станет проведение в Вене в середине этого месяца концерта мастеров культуры и искусств Туркменистана.