Вице-премьер Батыр Атдаев принял участие в открытии Национального дня Туркменистана на «ЭКСПО-2023 Доха»

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана по торговому комплексу, текстильной индустрии и предпринимательству Батыр Атдаев принял участие в торжественной церемония открытия Национального дня Туркменистана на международной садоводческой выставке «ЭКСПО-2023 Доха» в Катаре. Об этом сообщает сайт МИД Туркменистана.

Церемония включала в себя ряд культурных мероприятий, которые продемонстрировали богатое культурное наследие и традиции туркменского народа.

Павильон Туркменистана на выставке отличается оригинальным дизайном, сочетающим в себе традиции и современность. В нем представлены различные уникальные растения, что подчеркивает достижения страны в области охраны окружающей среды, управления водными ресурсами и устойчивого развития.