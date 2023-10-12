Белорусские вузы представили образовательные услуги на выставке в Туркменистане

Вузы Республики Беларусь представили образовательные услуги для туркменистанцев на международной выставке «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», сообщает посольство РБ в Туркменистане.

В Торгово-промышленной палате был развернут павильон «Образование в Беларуси», где присутствовали представители пяти белорусских вузов:

Белорусского государственного университета;

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;

Белорусского национального технического университета;

Гродненского государственного медицинского университета;

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Представители образовательных учреждений представили потенциал белорусских вузов, ознакомили заинтересованных граждан Туркменистана с возможностями обучения в республике и детально рассказали о нюансах поступления.