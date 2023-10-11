Элина Гурбанова из Ашхабада стала бронзовым призером молодёжных Дельфийских игр

Элина Гурбанова, ученица Специальной музыкальной школы при Туркменской национальной консерватории, завоевала бронзовую медаль в номинации «Скрипка» на XVII молодёжных Дельфийских играх государств – участников СНГ, которые прошли в Бишкеке, Кыргызстан.

В конкурсе приняли участие около 600 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Юные дарования состязались в 10 номинациях: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные инструменты, духовые инструменты и художественные ремёсла.

По словам её педагога Гузель Сейтниязовой, Элина обладает прекрасными музыкальными способностями и большим талантом.

Ранее Turkmenportal писал, что молодые туркменские художники получили специальные дипломы на Дельфийских играх стран СНГ, а в номинации «сольное пение» в возрастной категории 18-23 лет участник из Туркменистана Гуйчберди Гулов занял второе место.