Туркменистан отправил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

Туркменистан направил в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан гуманитарную помощь. Гуманитарный груз состоит из медикаментов и медицинских товаров, текстиля и продуктов питания, сообщила сегодня информационная программа «Ватан».

Было отмечено, что гуманитарная помощь является выражением солидарности и братской поддержки афганскому народу в трудную минуту. Она также является продолжением последовательной деятельности Туркменского государства по оказанию помощи Афганистану на протяжении многих лет.

Туркменистан является независимым, нейтральным государством, развивающим отношения добрососедства, позитивного нейтралитета и эффективного международного сотрудничества. Отправка гуманитарной помощи в Афганистан является одним из примеров приверженности Туркменистана укреплению мира и стабильности на глобальном уровне, продвижению высших принципов гуманизма.

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром в субботу, 7 октября, в районах, расположенных в трех десятках километров к северо-западу от города Герат. По последним данным афганских властей, жертвами землетрясения стали более 2 тысяч человек.