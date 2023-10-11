ТУРКМЕНИСТАН И ТУРЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ КУРС НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

11 октября 2023 года состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с находящимся в Ашхабаде с официальным визитом Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В ходе встречи стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям Президентов двух государств и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Было подчёркнуто важное значение состоявшейся с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым встречи главы внешнеполитического ведомства Турции, в ходе которой ещё раз были конкретизированы актуальные направления туркмено-турецкого сотрудничества.

Министры рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения межпарламентского сотрудничества, укрепления договорно-правовой базы. Стороны договорились об активизации взаимодействия во внешнеторговой сфере, энергетике, транспорте, строительстве и промышленности, текстильной отрасли.

Констатировано успешное взаимодействие в области науки и образования, спорта, здравоохранения, а также культурно-гуманитарных обменов.

По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Турецкой Республики на 2024-2025 годы.