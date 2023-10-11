Представители Туркменистана впервые участвуют в региональном форуме Организации городов Всемирного наследия

10 октября в городе Кёнджу (Республика Корея) начал работу четвертый форум Организации городов Всемирного наследия (OWHC) Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тема региональной конференции посвящена использованию материального и нематериального культурного наследия для повышения потенциала городов, вошедших в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туркменистан впервые представлен на этом мероприятии, участниками которого также стали Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Индонезия, Иран, Шри-Ланка, Вьетнам, Япония и другие страны АТР.

С приветственным словом к делегатам форума обратился глава администрации Кёнджу – города с древней историей и культурой, являющегося одним из основных туристических центров Республики Корея, где также располагается Региональный секретариат OWHC.

В ходе церемонии выступили мэры ряда городов, объекты которых входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная тема докладов, сопровождаемых видеоматериалами, — ценность городов как исторических, культурных и туристических центров, их сохранение для потомков.

В центре внимания участников конференции актуальная проблематика, касающаяся вопросов влияния наследия этих городов на современную жизнь, на культурную преемственность поколений, устойчивость развития нашего мира.

В туркменскую делегацию вошли заместитель руководителя департамента туризма Министерства культуры Туркменистана Гульшат Бакыева и редактор журнала «Культура и туризм» Гулялек Аннамухаммедова.

В ходе работы трёхдневного форума будет представлен доклад, посвященный историко-культурному наследию древнего туркменского города Куня-Ургенч, архитектурные шедевры и памятники которого включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также будет продемонстрирован видеоролик об истории и современном развитии Туркменистана, туристических возможностях страны.

Напомним, Организация городов Всемирного наследия (OWHC) основана в 1993 году в Фесе (Марокко) и является международной некоммерческой организацией, объединяющей 250 городов, в которых расположены объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. OWHC организует встречи на международном и региональном уровнях. Помимо Генеральных ассамблей, проводимых раз в два года, организация проводит всемирные конгрессы, конференции, семинары и мастер-классы. На всех этих встречах обсуждаются проблемы в области управления и стратегии, относящиеся к сохранению и развитию исторических городов, признанию их всемирного наследия.