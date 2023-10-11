В Туркменистане названо 45 победителей международного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки»

В столице Туркменистана подведены итоги международного научного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки» и объявлены его победители. Церемония подведения итогов состоялась в рамках выставки и конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» в Торгово-промышленной палате.

Конкурс был объявлен в марте этого года Академией наук Туркменистана, Министерством образования и Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули Туркменистана.

Свои научные работы и проекты по наиболее востребованным направлениям представили молодые учёные, изобретатели и специалисты из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Китая, Малайзии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

По результатам конкурса было объявлено 45 победителей. Места распределены следующим образом:

III место – 22 человека;

II место – 14 человек;

I место – 9 человек.

Назовем имена победителей, занявших первое место. Это:

Сердаров Совер — 4 курс факультета экологии и природопользования Туркменского инженерно-технологического университета имени Огуз Хана.

Юйсюань Коу — аспирант Школы технологий будущего Синьцзянского университета.

Овездурдыева Гульнар — 4 курс факультета «Материаловедение и технология новых материалов» Туркменского инженерно-технологического университета имени Огуз Хана.

Орунбаев Халмырат – директор Лаборатории нанотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана.

Юсупов Сухроб – докторант 2 курса Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан.

Атаева Дженнет – преподаватель кафедры органической химии Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Олимбойзода Парвинай – докторант, кандидат технических наук кафедры науки и применения Таджикского технологического университета.

Вельянова Айджахан Сейитназар – преподаватель кафедры биологии и методики преподавания Туркменского государственного педагогического института имени С.Сейди.

Ханчаев Батыр – эксперт Государственного энергетического института Туркменистана.