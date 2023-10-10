«Dowamat» возводит новую мечеть



В административном центре этрапа Рухубелент Дашогузского велаята строится новая мечеть. Её возводят специалисты Хозяйственного Общества «Dowamat».

Новостройка, расположенная вдоль автодороги Дашогуз-Каракумы-Ашгабат, занимает три гектара. Разработанная в лучших традициях и в стиле национального зодчества, она представляет комплекс зданий различного предназначения.

Кроме самой мечети на триста мест, в неё входят помещения для обрядов — садака, раздельные помещения для омовения, здания технического предназначения, резервуар для воды, навесы для приготовления пищи в казанах, открытая автостоянка.

Сейчас здесь уже возведены стены здания мечети, построены некоторые объекты технического предназначения, высокими темпами продолжаются бетонные и другие виды строительно-монтажных работ.

Будет благоустроена и освещена вся прилегающая к новостройке территория.

Напомним, что этрап Рухубелент является молодым этрапом региона, который был открыт на целинном массиве Шахсенем.

При этом он располагает всеми необходимыми объектами социально-культурного назначения, в том числе современными объектами здравоохранения, образования и культуры.

В этрапе активно ведутся работы по дальнейшему обеспечению больших и малых населенных пунктов полноценной социальной и промышленной инфраструктурой, последовательному улучшению жизненных условий местного населения.