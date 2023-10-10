Обсуждены актуальные вопросы туркмено-российских отношений

9 октября 2023 года в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялись переговоры Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Оверчука, находящегося с визитом в Ашхабаде во главе представительной делегации своей страны.

Было отмечено важное значение состоявшейся с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым встречи А.Оверчука, в ходе которой Глава государства дал позитивную оценку нынешнему состоянию многопланового туркмено-российского партнёрства и определил основные направления его дальнейшего развития.

В ходе переговоров стороны выразили общее мнение о позитивном взаимодействии двух государств по перспективным направлениям партнёрства в энергетике, транспортно-логистической сфере и культурно-гуманитарной области.