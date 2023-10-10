Молодые туркменские художники получили специальные дипломы на Дельфийских играх стран СНГ

Два молодых художника из Туркменистана Сельби Нурягдыева и Вепа Язмурадов удостоены специальных дипломов за стилевое единство по итогам конкурсных соревнований по изобразительному искусству на XVII молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. Об этом сообщает издание kabar.kg.

Сельби Нурягдыева выступила в возрастной категории от 14 до 17 лет, Вепа Язмурадов — от 18 до 21 года.

Напомним, что в конкурсной программе по изобразительному искусству заявлены шесть молодых художников из Туркменистана. Все они приехали в Бишкек со своими домашними заданиями – автопортретом и натюрмортом. Очное состязание между юными художниками из стран СНГ проходило по направлению «композиция».