Молодой солист из Туркменистана занял второе место на Дельфийских играх стран СНГ

В понедельник по итогам конкурсных соревнований XVII молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ определились победители по направлениям: сольное народное пение, фортепиано и народные инструменты. Об этом сообщает kabar.kg.

В номинации «сольное пение» в возрастной категории 18-23 лет участник из Туркменистана Гуйчберди Гулов занял второе место.

Первого места в этой категории удостоился Чубак уулу Санжар из Кыргызстана, бронзу получил Дидар Шунаев из Республики Казахстан.

В жюри конкурса вошли более 30 видных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения СНГ. По итогам соревновательных дней все лауреаты Игр будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, отмечает источник.

Напомним, что XVII молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ проводятся в Бишкеке с 6 по 10 октября. Творческая делегация Туркменистана, в состав которой входят молодые музыканты и художники в возрасте от 14 до 24 лет, впервые участвует в Дельфийских играх.

Туркменскую школу академического пения на Играх представила Ишанкулова Айгозель, сольного народного – Гулов Гуйчберди, эстрадного – Новрузов Аллаберды и Русланов Асал. В обязательные программы своих выступлений молодые таланты наряду с мировой классикой включили произведения из сокровищницы народного творчества, а также выдающихся туркменских композиторов.