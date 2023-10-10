В Туркменистане отмечают День работников здравоохранения и медицинской промышленности

Сегодня в выставочном центре Торгово-промышленной палаты состоялось торжественное открытие международной выставки «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» и в её рамках – научной конференции, приуроченных к широко отмечаемому в нашей стране Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Этот ежегодный форум завоевал репутацию одного из самых крупных и престижных, способствующих демонстрации и внедрению современных достижений медицинской науки, практического здравоохранения и дальнейшего наведения мостов сотрудничества с зарубежными партнёрами.

В торжественном открытии смотра, организованного Министерством здравоохранения и медицинской промышленности совместно с Торгово-промышленной палатой страны, приняли участие члены Правительства, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, руководители и представители министерств и ведомств, медицинских научно-клинических центров, Академии наук, общественных организаций, учебных заведений, СМИ, работники сферы отечественного здравоохранения.