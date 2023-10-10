В Лебапском велаяте сданы в эксплуатацию отремонтированные корпуса больниц



Праздничный подарок ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности получили работники здравоохранения и жители Даневского и Саятского этрапов Лебапского велаята.

Здесь торжественно были открыты и введены в эксплуатацию современные больницы, отремонтированные частным предприятием «Bäş ýol». В этих больницах, которые будут обслуживать жителей Даневского и Саятского этрапов, есть все условия для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

В отремонтированных больницах установлено более 200 современных медицинских приборов всемирно известных компаний из Германии, Швейцарии, Великобритании, Российской Федерации, США, Италии и других стран. Есть аппаратура томографии, рентгена, УЗИ, ЭКГ и другое современное оборудование.





Предполагается, что к уже имеющимся машинам «Скорой помощи» в каждой из больниц в скором времени добавятся автомобили «Тойота», оснащенные необходимым медицинским оборудованием и предназначенные для оказания первой помощи.

Больница Даневского этрапа рассчитана на 154 пациента. Здесь будет функционировать 11 отделений, охватывающих все медицинские направления, и трудиться около 360 медицинских и административных работников.

Обновлённая Саятская этрапская больница рассчитана на 150 пациентов, в которой 10 отделений различной направленности будут обслуживать наших граждан, прибывших на восстановление здоровья. В больнице работают 335 сотрудников.

Строительство и ремонт современных больниц, оздоровительных центров и санаториев, постоянное укрепление их материально-технической базы, забота о здоровье населения — являются наглядным свидетельством того, что эти вопросы в приоритете у государства.