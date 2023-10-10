Встреча с Действующим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи

9 октября 2023 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Действующим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ в рамках политического, экономического и гуманитарного измерений, а также приоритеты и перспективы совместной работы в реализации проектов и программ.

Была отмечена необходимость развития сотрудничества с ОБСЕ по таким направлениям, как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экология.