«Балканцемент» производит продукцию высокого качества



Строительная промышленность Туркменистана, наряду со всеми отраслями национальной экономики, сегодня переживает существенный рост. В связи с этим темпы масштабных комплексных работ в регионах дают положительные результаты. Об этом, в частности, свидетельствуют работы, реализованные на заводе «Балканцемент» Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана.

Рабочие завода трудятся не покладая рук и вносят свой достойный вклад в благородные дела. Все этапы непрерывного труда, начиная с карьера, в цехах дробления, измельчения, а затем на цементных мельницах осуществляются автоматизированным способом.

Также работа отделов автомеханики, механики, энергетики, автоматики и центра управления осуществляется с помощью компьютеров. Выпускаемая продукция регулярно отправляется потребителям велаята и страны на основании заказов.

За прошедший период этого года предприятием было поставлено около 600 тысяч тонн высококачественного цемента. Кстати, сырье, необходимое для производства цемента и развития строительной отрасли, добывается на шахте, расположенной недалеко от завода. Это позволяет в кратчайшие сроки организовать производство цемента, соответствующего мировым стандартам качества. Это также снижает стоимость строительного актива, превращая его во временный и желанный товар.