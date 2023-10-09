89-летний Шамурат Назаров – самый возрастной житель «умного» города Аркадаг

Самым возрастным жителем города Аркадаг является 89-летний Шамурат Назаров. Он родился 22 августа 1934 года в окрестностях этого уникального «умного» города. Сейчас Шамурат является отцом 10 детей – 4 сыновей и 6 дочерей, а также дедом для 43 внуков и 74 правнуков, сообщает газета «Аркадаг».

В молодости, проходя военную службу, Назаров серьезно заболел. Ему помог восстановиться чистый воздух родных мест – сел Бабарап и Горджав. По его словам, природа этих мест обладает целебными свойствами.

Сегодня 89-летний старейшина живет в Аркадаге и очень доволен качеством жизни в этом городе. Он отметил высокий уровень предоставляемых услуг, в том числе транспортной и жилищной инфраструктуры. Здесь также поселились многие из его потомков – внуки и правнуки.

Отметим, что благодаря живописному расположению в предгорьях Копетдага и эффективным экологическим мерам, таким как использование устойчивого транспорта, Аркадаг получил множество международных сертификатов как один из самых чистых городов планеты.