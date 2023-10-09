Туркменский боец одержал победу на турнире Bellator в США

В ночь с пятницы на субботу в Калифорнии состоялся очередной турнир престижной ММА-организации Bellator, где в полутяжелом весе встретились туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов и поляк Мацей Розански. Информацию передает издание Turkmenportal.

34-летний Ягшимурадов, выступающий под прозвищем «Халк», одержал уверенную победу единогласным решением судей после трех раундов противостояния. Для опытного туркменского бойца эта 18-я победа в профессиональной карьере и уже третья подряд на турнирах Bellator.

Поединок проходил в очень напряженной борьбе — оба атлета старались перехватить инициативу, проводя удары в стойке и пытаясь провести болевые и удушающие приемы в партере. Тем не менее, Ягшимурадову удавалось чаще заходить в атаку и наносить точные удары по сопернику.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу туркменскому бойцу, отметив его преимущество в ударной технике и активности. Эта победа позволит Довлетджану Ягшимурадову продолжить продвижение в рейтинге полутяжелого веса Bellator и в будущем побороться за чемпионский титул.