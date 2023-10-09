Туркменские спортсмены отправятся в США на Чемпионат мира по ушу

В Туркменистане 8 октября завершился кубок страны по ушу, победители которого будут готовиться к Чемпионату мира в США, запланированному на ноябрь текущего года. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В соревнованиях по ушу в Ашхабаде приняли участие около 150-ти спортсменов со всех регионов страны. Борьба за титулы проходила в поединках саньда. Первыми в командном зачете стали столичные спортсмены, на счету которых — 13 побед. Второе место с тремя победами заняли представители Ахалского велаята, на третьем месте с двумя победами — спортсмены из Лебапского велаята.

В настоящее время в Туркменистане ушу занимаются более 2000 человек, тренируют которых более 40-ка опытных наставников. Федерация ушу Туркменистана в будущем году отметит свое тридцатилетие.