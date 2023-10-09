Туркменистан представил две киноленты на фестивале в Ташкенте

С 29 сентября по 2 октября в узбекской столице Ташкенте проходил XV Международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», в котором приняли участие туркменские кинематографисты. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Наряду с Туркменистаном в мероприятии принимали участие около 30-ти государств, в том числе, страны центральноазиатского региона, Россия, Израиль, Хорватия, Япония, Польша, Франция, Латвия, Чили, Корея, Эстония, Германия, Португалия, Сингапур и Украина.

Туркменской киностудией «Туркменфильм» имени Огузхана в рамках фестиваля были представлены две художественных кинокартины «Дарагт» режиссера Сахысалиха Байрамова и «Гызыл алма» Хекима Аловова.

Как отмечалось ранее, режиссер Сахысалих Байрамов стал обладателем специальной статуэтки ТЮРКСОЙ.