Президент Ирака в ближайшее время планирует посетить Туркменистан с официальным визитом

Готовность Президента Республики Ирак посетить Туркменистан с официальным визитом в ближайшее время была отмечена в ходе встречи в Багдаде премьер-министра этой страны Мухаммеда Шиа ас Судани с туркменской делегацией, которую возглавил государственный министр, председатель ГК «Туркменгаз» Максат Бабаев. Об этом сообщает Госинформагентство TDH.

Отмечалось, что на встрече руководитель иракского правительства отметил готовность и стремление его страны к развитию всесторонних и взаимовыгодных отношений с Туркменистаном, где энергетическая составляющая станет одним из главных направлений двустороннего партнерского взаимодействия.

Премьер-министр ас Судани особо подчеркнул, что, несмотря на богатые ресурсы углеводородов, все возрастающие потребности национальной экономики и населения Ирака в газе и электроэнергии обуславливают необходимость увеличения объемов импортных поставок газа в Ирак. В этой связи он приветствовал договоренности, достигнутые между государственными энергетическими структурами двух стран, и выразил уверенность в скорейшем начале их практической реализации.

Кроме того, была отмечена готовность Президента Республики Ирак посетить Туркменистан с официальным визитом в ближайшее время.

Напомним, в ходе переговоров с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

Кроме того, сообщалось, что Ирак готов ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 миллиардов кубических метров.