На «ЭКСПО-2023 Доха» пройдет Национальный день Туркменистана

В рамках международной садоводческой выставки «ЭКСПО-2023 Доха» 9 октября пройдет Национальный день Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

Такое решение было принято после встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Димитрием Керкентзесом. В ходе встречи стороны обсудили основные направления дальнейшего развития сотрудничества в сфере выставочной и ярмарочной деятельности.

Главой Туркменистана было отмечено, что страна в соответствии с принятой «Концепцией международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024-2025 годы» планирует дальнейшее расширение сотрудничества с Международным бюро выставок. Туркменистан также выразил заинтересованность в участии во всемирной выставке «ЭКСПО-2025», которая пройдет в Осаке, Японии.