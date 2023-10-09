На ГТСБ Туркменистана за прошлую неделю заключено сделок на $ 93 млн.

За прошедшую неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана заключена 51 сделка на общую сумму свыше 93 миллионов долларов США. Об этом сообщается в интернет-издании «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Грузии, Афганистана, Узбекистана заключили контракты на поставку полипропилена и сжиженного газа, произведенных Государственным концерном «Туркменнебит», автомобильный бензин марки ECO-93 и изделия из полипропилена производства «Туркменхимия».

Махровые изделия, хлопчатобумажная ткань и пряжа были приобретены предпринимателями из ОАЭ, Турции и Кыргызстана. Представители бизнеса Туркменистана приобрели полипропилен производства «Туркменнебит» и некондиционный полипропилен производства «Туркменагломерат», упаковочную пленку обычную и перламутровую на общую сумму более 27-ми миллионов туркменских манатов.