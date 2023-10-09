М. Маммедова представила Президенту Туркменистана отчет о форумах и выставках

В рамках заседания Кабинета министров Туркменистана, которое прошло 5 октября, заместитель председателя КабМина М. Маммедова предоставила отчет о работе по курируемым направлениям. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Вице-премьер отчиталась о проведенных мероприятиях по случаю празднования в следующем году 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, рассказала о проведенных в стране творческих конкурсах, научных конференциях, подготовке документальных фильмов.

М. Маммедова сообщила, что для туркменских специалистов был организован ряд зарубежных командировок для участия в форумах, фестивалях и других мероприятиях. Вице-премьер отметила, что были Подведены итоги общенациональных конкурсов «Çalsana, bagşy!» и «Türkmeniň Altyn asyry», а также — проведен ряд мероприятий в честь 32-ой годовщины независимости Туркменистана, в том числе международный медиафорум, праздничный концерт и торжественный парад.