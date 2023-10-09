Министр культуры Туркменистана примет участие в заседании ТЮРКСОЙ

С 13 по 14 октября в городе Шуша Азербайджана пройдет 40-ое заседание Постоянного совета министров культуры стран, входящих в состав Международной организации тюркской культуры. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

По словам заместителя генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, в мероприятии примут участие министры культуры Турецкой Республики, Азербайджанской республики, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе заседания министров культуры стран ТЮРКСОЙ будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Организации, план мероприятий на будущий 2024 год, принятие решений в рамках работы ТЮРКСОЙ.

В качестве места проведения мероприятия город Шуша выбран не случайно — в 2023 году он является культурной столицей тюркского мира. В 2024 году это звание перейдет туркменскому городу Анау.