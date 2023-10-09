Каратист и борец-вольник из Туркменистана завоевали бронзовые медали на завершившейся Азиаде в Ханчжоу

Две бронзовые медали завоевали туркменские спортсмены в последний день своего выступления на ХIХ летних Азиатских играх в Ханчжоу. Их принесли команде каратист Байры Байрыев и борец вольного стиля Довлетмырат Оразгылыджов.

22-летний студент 5-го курса Туркменского государственного архитектурно-строительного института Байры Байрыев выиграл бронзу в кумите (спарринге), проводимом по правилам Всемирной федерации карате (WKF), в весовой категории до 67 кг, в которой борьбу за медали вели 22 спортсмена. А 27-летний мастер спорта международного класса по вольной борьбе Довлетмырат Оразгылыджов добился такого же успеха в весе до 86 кг, в которой награды оспаривали 17 участников.

Карате долгое время считался одним из видов спорта – кандидатов на включение в программу Олимпийских игр. Одним из препятствий на пути к статусу олимпийского вида спорта являлся высокий травматизм спортсменов. Кроме того, включению в олимпийскую программу мешало наличие огромного количества стилей и федераций карате, не стремящихся к какой-либо спортивной унификации, необходимой для становления олимпийским видом спорта. В 1990 году ряд организаций объединились во Всемирную федерацию карате (WKF), которая представляет интересы этого вида спорта в Международном олимпийском комитете. В 2020 году карате вместе с четырьмя видами спорта стало олимпийским. Однако затем карате снова было исключено из олимпийских дисциплин: оно не вошло в программу Олимпиады-2024 в Париже.

Туркменскую команду в соревнованиях по карате на Азиатских играх в Ханчжоу представляли четыре спортсмена. И только одному из них удалось стать призёром.

В первом круге Байры уступил будущему чемпиону ХIХ Азиатских игр Фахаду Аль-Аджми (Кувейт) – 1:4. Однако в последующих поединках утешительного турнира, в котором решалась судьба одной из двух бронзовых медалей, взял верх над своими соперниками. Сначала наш соотечественник легко выиграл у Ринчена Джамтшо (Бутан) – 8:0, затем победил Калыса Нурланбека уулу (Кыргызстан) – 8:4, а в матче за бронзу не оставил никаких шансов Чен Чун Ши (Тайвань) – 9:1.

Вторая бронзовая медаль в весовой категории до 67 кг досталась серебряному призёру чемпионата Азии-2023 и Азиатских игр-2018 Дидару Амирали (Казахстан), взявшему верх в матче за 3 место над двухкратным чемпионом мира 2012 и 2016 годов, победителем Азиатских игр-2014 Амира Махди Заде (Иран) – 7:2. На вторую ступеньку пьедестала почёта поднялся бронзовый медалист Олимпийских игр в Токио, действующий чемпион Азии Абдель Рахман Алмасатфа (Иордания), уступивший в поединке за золото Фахаду Аль-Аджми (Кувейт) – 6:9.

Байры Байрыев 12 лет занимается карате. Начинал осваивать азы этого японского боевого искусства в Балканабате у своего первого тренера Назмаммеда Сатлыкгулыева. В настоящее время совершенствует спортивное мастерство у главного тренера сборной Туркменистана Айдына Чарыева.

В прошлом месяце Байры Байрыев занял второе место в абсолютной весовой категории Open на состоявшемся в Ташкенте чемпионате мира по шотокан-карате, проводимом под эгидой Всемирной федерацией по шотокан-карате (WSKF). И вот теперь завоевал первую в истории туркменского спорта медаль в карате (WKF) на Азиатских играх.

Первую медаль на летних Азиатских играх появилась и у туркменских мастеров вольной борьбы. Её завоевал, как говорилось выше, в весовой категории до 86 кг Довлетмырат Оразгылыджов. Ранее бронзового успеха в спортивной борьбе добивались борцы греко-римского стиля Шермет Перманов (до 71 кг) на Азиаде-2014 в Инчхоне (Республика Корея) и Шихазберди Овелеков (до 87 кг) на Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезия).

На пути к бронзовой медали Д.Оразгылыджов провёл четыре схватки. В первом круге он легко выиграл у Вен Луен Гари Чоу (Сингапур) – 11:0, затем в четвертьфинале проиграл олимпийскому чемпиону в Рио-де-Жанейро и серебряному медалисту Олимпиады в Токио, трёхкратному чемпиону мира 2017, 2019 и 2021 годов, двукратному чемпиону Азии 2018 и 2021 годов и Азиатских игр в Джакарте и Ханчжоу Хасану Язданичарати (Иран) – 0:10. В утешительном раунде Довлетмырат победил двукратного бронзового призёра юниорского мирового первенства (до 20 лет) 2021 и 2022 годов Мухаммада Абдуллаева (Кыргызстан) – 9:3, а в поединке за бронзу взял верх над Бат-Эрдэнэ Бямбасуреном (Монголия) – 12:4.

Вторым бронзовым призёром в весовой категории до 86 кг стал Джавраил Шапиев (Узбекистан), победивший в схватке за 3 место Магомеда Шарипова (Катар) – 3:0. Серебро досталось Дипаку Пуниа (Индия), уступившему в финале Хасану Язданичарати (Иран) – 0:10.

Борьбой вольной Довлетмырат Оразгылыджов занимается с детства. Начинал постигать секреты этого вида спорта в Каракумском этрапе Марыйского велаята под руководством своего отца Овезгелди Оразгылыджова. После окончания Туркменского государственного института физкультуры и спорта был зачислен в штат Министерства внутренних дел в качестве инструктора отделения «Туркмен эдермен». Вольной борьбой занимается в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Гылкыныш» под руководством старшего тренера сборной Туркменистана Юсупа Меледжаева.

Первый по настоящему большой успех к Д.Оразгылыджову пришёл в 2017 году на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, на которых он занял 3 место. В следующем году Довлетмырат уже выигрывает серебро на турнире Александра Медведя в Минске (Беларусь) и бронзу на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске и молодёжном чемпионате мира (до 23 лет). В 2019 году он становится серебряным призёром на молодёжном чемпионате Азии (U23) в Улан-Баторе (Монголия) и на турнире Гран-При Испании в Мадриде. А в нынешнем году первенствовал на международном турнире в Бухаресте (Румыния).

На предыдущих Азиатских играх в Индонезии Довлетмырат Оразгылыджов занял 15 место. И вот теперь стал бронзовым призёром континентальных комплексных соревнований четырёхлетия.

Увеличить копилку медалей команды Туркменистана на Азиатских играх в Ханчжоу могли также Перман Хоммадов (до 74 кг) в вольной борьбе и Айбегшазада Курраев (до 130 кг) в греко-римской борьбе. Но оба проиграли своим соперникам в поединках за бронзу. Перман Хоммадов уступил бронзовому призёру Олимпийских игр в Токио и чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, чемпиону V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года в Ашхабаде, двукратному чемпиону Азии 2015 и 2017 годов в Дохе и Нью-Дели и Азиатских игр 2014 и 2018 годов в Инчхоне и Индонезии Бекзоду Абдурахмонову (Узбекистан) – 0:4. А Айбегшазада Курраев проиграл чемпиону Азии 2022 года в Улан-Баторе (Монголия) Алимхану Сыздыкову (Казахстан) – 1:5.

На церемонии закрытия ХIХ летних Азиатских игр, которая состоялась на вмещающем 80 тысяч зрителей стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу, на спортарену были вынесены флаги всех 45 стран-участниц. Государственный флаг Туркменистана с гордостью пронёс Айбегшазада Курраев.

На этой же церемонии мэр Ханчжоу Яо Гаоюань передал флаг, факел первых Азиатских игр и флаг Олимпийского совета Азии Накате Хидео, заместителю мэра города Нагоя (Япония), где через три года состоится следующая, ХХ летняя Азиада.