Ирак готов импортировать 10 миллиардов кубометров туркменского газа ежегодно

Как сообщалось ранее, делегация Туркменистана во главе с государственным министром, председателем Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым посетила Ирак с рабочим визитом. В ходе переговоров с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем стороны договорились о поставках туркменского природного газа в Ирак по схеме SWAP через территорию Ирана.

Как уточняет издание «Туркменистан: Золотой век», при этом, иракская сторона будет готова ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 миллиардов кубических метров. Стороны также обсудили правовые, коммерческие, финансовые и организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

По результатам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

Стороны условились продолжить переговоры в Ашхабаде в рамках Международной выставки и конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023», которая состоится 25-27 октября.